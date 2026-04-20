غباش يلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي

إسطنبول في 20 أبريل/ وام/ التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول.

وفي مستهل اللقاء، أكد معالي صقر غباش تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة للموقف المغربي الداعم، لا سيما في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من دول المنطقة، مشيدًا بالمواقف الأخوية الراسخة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين .

وأشار معاليه إلى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أهمية تضامن الدول الشقيقة في مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على أمن الدول وسيادتها.

وأشار معاليه إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت عددًا من دول المنطقة، مؤكداً أنه رغم ذلك كانت دولة الإمارات، بشجاعة وتماسك أبنائها، سداً منيعاً في وجه تلك الاعتداءات ودرعاً يحمي سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما تناول الجانبان ما تشهده المنطقة من تطورات وتداعيات خطيرة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتمتد آثارها إلى أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، بما ينعكس سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار الجانبان الي أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ، لتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني المشترك، بما يخدم تطلعات وآمال شعبيهما في التنمية والازدهار والاستقرار.

وهنأ معاليه معالي محمد ولد الرشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمعية مجالس الشيوخ والشورى في إفريقيا.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، خاصة على الصعيد البرلماني، من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتكثيف التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأكد معاليه أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون والحوار، وتقريب وجهات النظر، ودعم مختلف الجهود لحل القضايا الإقليمية والدولية .

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين ، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على دعم الترشيحات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين.

حضر اللقاء سعادة كل من خالد الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.