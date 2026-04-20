رئيس "الوطني الاتحادي" يبحث و رئيس برلمان كوت ديفوار مستجدات الأوضاع في المنطقة

إسطنبول في 20 أبريل/ وام/ التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي باتريك آشي، رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تحمله من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين .

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوت ديفوار، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة وتحديات متسارعة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على دعم الترشيحات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين .

وأشار معالي صقر غباش إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، لافتا إلى أن دولة الإمارات انتهجت ، قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي .

وأكد أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع .

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين لتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني المشترك، بما يخدم تطلعات وآمال شعوبهما في التنمية والازدهار والاستقرار .

وأشار معاليه إلى أهمية لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية في كوت ديفوار، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات المتميزة والمتنامية بين البلدين، وتعزيز أوجه العمل البرلماني المشترك نحو آفاق أوسع، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين، ويؤكد حضورها الفاعل في ظل العديد من التحديات والمتغيرات الراهنة .

وأشاد الجانب الإيفواري بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية، مؤكداً أنها تمثل مصدر إلهام في مجالات متعددة، ولا سيما بوصفها مركزاً رائداً في التحول الرقمي والسياحة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وعن أمله في زيارة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء سعادة أحمد مير هاشم خوري عضو المجلس الوطني الاتحادي.