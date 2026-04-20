"خزانة الكتب" في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ ينفذ مركز أبوظبي للغة العربية مبادرته "خزانة الكتب"، خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، وبما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات للعام 2026 عاماً للأسرة.

وتستمر مبادرة خزانة الكتب من خلال محطاتها الجديدة، خلال الربع الثاني من عام 2026، في استقطاب جمهور واسع من محبي القراءة، عبر انتشارها المدروس في مواقع حيوية ومتنوعة، ما يعكس رؤية المركز في جعل الكتاب والمعرفة جزءاً أصيلاً من المشهد المجتمعي اليومي، ويجسّد إستراتيجيته في دعم اللغة العربية، وتمكين الثقافة والإنتاج المعرفي على المستوى الوطني.

وتقدم المبادرة للجمهور في هذه الجولة مجموعة كبيرة من العناوين الجديدة الصادرة عن مشاريع المركز الداعمة لصناعة الكتاب ونشر المعرفة، بما يعزّز حضوره المؤسسي في مواقع حيوية، ويوسّع دائرة الفئات المستفيدة من أنشطة وبرامج الدورة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز بالتزامن مع عام الأسرة، والتي تستهدف الوصول إلى 100 ألف مستفيد، استكمالاً لنجاح الدورة الأولى التي انطلقت عام 2025 بالتزامن مع عام المجتمع.

وتستهدف مبادرة خزانة الكتب توفير مصادر الثقافة والمعرفة، لكافة فئات الأسرة والمجتمع في أماكن وجودهم ، لا سيما المراكز التجارية ذات التنوع المجتمعي الكبير .