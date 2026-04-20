عبد العزيز بن حميد يتفقّد المقر الجديد لأرشيف "أراضي عجمان"

عجمان في 20 أبريل/ وام/ تفقّد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المقر الجديد لأرشيف الدائرة، والذي جُهّز وفق أحدث المعايير الحديثة والعصرية.

واطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على تجهيزات "أرشيف الأراضي" بمختلف أقسامه، واستمع لعرض تفصيلي حول أساليب العمل المتبعة لتصنيف الوثائق، وآلية فهرستها وفق أحدث الممارسات الأرشيفية.

ووجه رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بضرورة العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة الأرشيفية واتباع منهجية متكاملة، تضمن الامتثال لمتطلبات الحوكمة، لا سيما حفظ المعلومات، وسرعة الوصول إلى البيانات المؤرشفة.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بمشروع أتمتة الأرشيف العقاري ودوره في تعزيز الخصوصية والشفافية وحفظ البيانات العقارية وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الأخطاء البشرية بما ينعكس إيجاباً على رضا الفئات المعنية، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين على حد سواء.