غرف تجارة دبي تنظم حوارا مفتوحاً مع 82 من ممثلي القطاع الخاص لدعم المرونة المالية للشركات

دبي في 20 أبريل/ وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون بالتعاون مع بنك "المشرق"، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 82 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحة لمجتمع الأعمال واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

شارك في الجلسة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وروي سيباستيان، رئيس إدارة مخاطر الائتمان للمجموعة؛ إلى جانب نخبة من قيادات المشرق.

وشهدت مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: إن حماية مصالح مجتمع الأعمال ودعم تنافسية القطاع الخاص تأتي في مقدمة أولوياتنا، ونواصل العمل على تعزيز مقومات المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي لدعم الشركات العاملة في الإمارة في كافة الظروف، وتحفيز استمرارية ونمو أعمالها، بما يرسخ مكانة دبي ضمن صدارة مراكز التجارة والاستثمار في العالم.

من جانبه، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق : إن مشاركتنا في هذا الحوار، بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، تعكس التزامنا المشترك بتعزيز قدرة وجاهزية القطاع الخاص ودعم الشركات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واستعرض فريق عمل المشرق خلال الفعالية حزمة الحلول التمويلية التي يقدمها للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.

وبدوره قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: إننا من خلال تعاوننا اليوم مع غرفة تجارة دبي، نعزز الشراكة على مستوى المنظومة الاقتصادية ونُسهم في تهيئة بيئة تمكّن الشركات من التكيف بثقة، ويعكس هذا النهج تركيزنا على تقديم حلول مصرفية مصممة خصيصاً ومواكبة للمستقبل، بما يعزز مرونة العمليات ويدعم الاستقرار المالي.