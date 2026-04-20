طقس الغد غائم جزئياً

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطربا بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31، والمد الثاني 03:26، والجزرالأول عند الساعة 09:51، والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 13:03، والمد الثاني عند الساعة 23:58، والجزر الأول عند الساعة 18:45، والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 26 70 25

دبي 35 26 60 30

الشارقة 34 22 65 25

عجمان 34 26 70 35

أم القيوين 35 21 80 30

رأس الخيمة 37 25 80 20

الفجيرة 31 25 85 30

العـين 38 25 45 15

ليوا 38 22 70 15

الرويس 35 24 55 25

السلع 36 25 60 30

دلـمـا 33 25 65 30

طنب الكبرى / الصغرى 33 23 75 40

أبو موسى 33 23 75 40