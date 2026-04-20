تعاون بين جمارك رأس الخيمة والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"

رأس الخيمة في 20 أبريل / وام / وقعت دائرة جمارك رأس الخيمة، مذكرة تفاهم، مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN" التابعة لسفن إكس "7X"، بهدف تطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في الإمارة .

ووقّع المذكرة كلٌ من سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، و طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X"، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي المذكرة انطلاقا من حرص الطرفين على بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير آليات الشحن المحلي والدولي، وتعزيز تشغيل وإدارة المستودعات الجمركية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم تنافسية إمارة رأس الخيمة ويعزز مكانتها كمركز لوجستي متقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتمكين بيئة الأعمال، من خلال دعم التكامل بين الأنظمة الرقمية للطرفين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير خدمات الشحن والتخليص الجمركي، وتعزيز حركة البضائع عبر المنافذ البحرية والجوية في الإمارة، إضافة إلى تقديم حلول شحن متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما في ذلك المتعاملين بنظام الدفع النقدي والائتماني، الأمر الذي يدعم نمو حركة التجارة ويعزز من تنافسية موانئ رأس الخيمة.

وتنص المذكرة على دراسة فرص توسيع نطاق التعاون ليشمل دور الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN" كمجمّع وطني لخدمات شحن البضائع والطرود على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في بناء شبكة لوجستية متكاملة تربط إمارة رأس الخيمة ببقية إمارات الدولة والأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الإمارة في الاقتصاد الوطني.