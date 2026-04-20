مجمع اللغة العربية بالشارقة يختتم مشاركته في المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية بميلان

ميلان -إيطاليا في 20 أبريل / وام /اختتم مجمع اللغة العربية بالشارقة، مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من "المهرجان الدولي للغة والثقافة العربية"، التي عقدت في مدينة ميلان الإيطالية على مدار يومين برعاية هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع المعهد الثقافي العربي ومركز أبحاث اللغة العربية في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلان، تحت شعار "النسيج العربي في بنية الأدب الأوروبي".

وجاءت مشاركة المجمع امتداداً للحضور الثقافي المتواصل للشارقة في إيطاليا واستكمالاً لجهودها في تقديم اللغة العربية وآدابها إلى الوسط الأكاديمي والثقافي الأوروبي والعالمي، حيث شهدت فعاليات المهرجان برنامجاً علمياً وأدبياً ركَّز على أثر العربية في الأدب الأوروبي ومسارات التفاعل اللغوي والسردي والشعري بين ثقافات البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 24 أكاديمياً وباحثاً ومترجماً وكاتباً من 13 دولة عربية وأوروبية.

و أكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أن المجمع يواصل بإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنفيذ مشروعات لغوية كبرى من أبرزها "المعجم التاريخي للغة العربية" الذي أُنجز بمشاركة 13 دولة ويقع في 127 مجلدا وأصبح متاحاً عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن المجمع يعمل حالياً على إعداد موسوعة عربية شاملة بمشاركة علماء من أكثر من 20 دولة تغطي مجالات اللغة والآداب والفنون والعلوم.

وأضاف أن المجمع ينظم مؤتمراً سنوياً للمستشرقين والمستعربين في أوروبا لتعزيز البحث اللغوي وبناء صلات بين العربية واللغات الأخرى مشيراً إلى أن آخر هذه اللقاءات تناول ما وصفه بـ"الألفاظ المهاجرة" ورصد حضوراً واسعاً للمفردات العربية في عدد من اللغات الأوروبية بما يعكس عمق التفاعل الحضاري رابطاً هذا الحضور بما شهدته صقلية من حضور عربي دام قرابة ثلاثة قرون وما صاحب ذلك من حركة ترجمة وتعريب وتواصل اجتماعي أسهمت في انتشار الألفاظ العربية في الفضاء الأوروبي، موضحا أن المجمع يستعد لعقد مؤتمره الرابع في أكتوبر القادم لدعم المستعربين وتوسيع مجالات التعاون معهم.

و أوضح المستغانمي أن مجمع اللغة العربية يستقبل سنوياً وفوداً من الطلاب القادمين من جامعات أوروبية وآسيوية من بينها جامعات في إيطاليا والنمسا وبولندا وكازاخستان وكوريا الجنوبية انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الطالب حين يعيش اللغة في بيئتها الحية يتعلمها على نحو أعمق وأكثر رسوخاً.

وعلى مستوى البرنامج العلمي ضم المهرجان سلسلة من الجلسات البحثية التي تناولت حضور العربية في اللغات والآداب الأوروبية من زوايا متعددة ومن أبرز الجلسات التي شهدها المهرجان جلسة "بين القوانين والضمير: الأدب القضائي في التقاليد العربية والأوروبية" وجلسة "الألفاظ العربية والتواصل اللغوي في أوروبا" إلى جانب جلستين تناولتا أثر "ألف ليلة وليلة" في الأدب الإيطالي والأدب الألماني.

كما استعرضت فعاليات المهرجان نماذج من السرد العربي من الأندلس إلى الوقت الحاضر وبحثت في تحولات السرد العربي وصلته بتشكل الحداثة وفتحت نافذة على الحوارات الشعرية والأدبية بين ثقافات البحر الأبيض المتوسط عبر مقاربات كشفت عن عمق التأثير المتبادل بين الشعر العربي والآداب الأوروبية الحديثة.