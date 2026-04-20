الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تفتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني

أبوظبي في 20 أبريل / وام / أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة فتح باب التسجيل في الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، من 20 إبريل وحتى 4 مايو 2026 .

ويواصل البرنامج ترسيخ مكانته كأحد أبرز المسارات المهنية المتخصصة في هذا المجال، في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق به، والاهتمام المتنامي بتأهيل مقدمي الرعاية وفق أسس علمية ومهنية تسهم في دعم نمو الطفل وتطوره.

وشهد البرنامج منذ انطلاقه إقبالاً واسعاً، حيث استقطب خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 22500 طلب تسجيل ليتم قبول 304 فقط، بما يعادل 1.35% من إجمالي الطلبات .

كما يواصل البرنامج تسجيل حضور متزايد للمواطنين الإماراتيين، حيث تجاوز عدد الملتحقين 114 منتسباً .

ويقدّم برنامج الدبلوم المهني في تنمية الطفولة، والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، تجربة تعليمية متكاملة تُعنى بإعداد كوادر مؤهلة من مقدمي الرعاية، تجمع بين التعليم المهني والتطبيق العملي، مع تركيز خاص على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية.

يمتد البرنامج على مدار 18 شهراً، ويضم 25 وحدة مهارية ومعرفية وتطبيقية معتمدة، موزعة على خمس مراحل، منها 20 وحدة تُقدَّم خلال الدراسة في مقر الأكاديمية، و5 وحدات خلال فترة التدريب الميداني الممتدة لستة أشهر.

ويغطي البرنامج موضوعات رئيسية تشمل نظريات تنمية الطفل وتطبيقاتها العملية، وفهم سلوك الطفل، وحمايته ورفاهيته، وآليات العمل مع الأسر، إلى جانب الثقافة والتراث الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على اللغة العربية.

وبعد إتمام المرحلة الدراسية في الأكاديمية، ينتقل الطلبة إلى التدريب الميداني لمدة ستة أشهر في عدد من الجهات الشريكة في القطاعين الحكومي والخاص، من بينها دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب الخبرات العملية، وصقل مهاراتهم، وتطبيق ما تعلموه في بيئات عمل واقعية.

ويُقدَّم البرنامج بالكامل باللغة العربية ويوفر للمقبولين منحة دراسية كاملة، إلى جانب مكافأة شهرية، دعماً لمسيرتهم التعليمية وتحفيزاً لهم على التميز.

وحثت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال نظام التسجيل الموحد "نابو"، وذلك حتى 4 مايو 2026.