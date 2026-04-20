جميلة بنت محمد القاسمي تطلع على إنجازات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي

الشارقة في 20 أبريل / وام / اطّلعت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، خلال زيارتها السنوية إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، على أبرز إنجازات المؤسسة لعام 2025، ومستجدات العمل المؤسسي، وخططها المستقبلية للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لمسيرة تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وحرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعربت سعادتها عن تقديرها لما اطّلعت عليه من إنجازات نوعية وتوجهات تطويرية، مؤكدة أن ما تحققه المؤسسة يعكس مستوى متقدماً من العمل المؤسسي القائم على رؤية واضحة تُعنى بإحداث أثر ملموس في حياة المنتسبين.

وأشادت بالجهود المبذولة في تطوير البرامج والمبادرات، وبالتوجهات المستقبلية التي تعكس وعياً بأهمية الابتكار والاستمرارية، بما يعزز مكانة المؤسسة كنموذج رائد في العمل الإنساني، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتمكيناً للمستفيدين.

من جانبها، قالت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن ما تحققه المؤسسة من إنجازات متواصلة يأتي انطلاقاً من رؤيتها واستراتيجيتها المستمدة من توجهات حكومة الشارقة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تمكينه وتعزيز جودة حياته، ما يشكّل دافعاً رئيسياً لمواصلة العمل وفق أعلى المعايير المؤسسية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستركّز على تنفيذ حزمة من المبادرات التطويرية التي تدعم تنويع الموارد وتعزّز كفاءة البرامج، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات النوعية، بما يسهم في تعظيم الأثر الإيجابي في حياة 1201 أسرة تضم 2702 يتيماً، وترسيخ مكانة المؤسسة كنموذج رائد في التمكين المستدام.

وأوضحت أن إنجازات عام 2025 جاءت ثمرة عمل مؤسسي متكامل تُوّج بإطلاق مشاريع نوعية، من أبرزها وقف «جيران النبي»، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمكين الأكاديمي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي والصحي والمهني والبيئي، بما يضمن تقديم دعم شامل ومتكامل للأبناء وأسرهم.

وتابعت أن المؤسسة تمضي بثقة نحو مرحلة أكثر تطوراً عبر خطط مستقبلية طموحة تشمل تدشين الخطة الاستراتيجية الخمسية، وتطبيق برنامج (ABC) لتوجيه الدعم وفق الأولويات، إلى جانب تفعيل منظومة الحوكمة المؤسسية.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مبادرات نوعية تشمل استحداث أقسام تنظيمية جديدة، وتطوير مبادرات تعزز الدعم الأسري والاجتماعي، إلى جانب تحديث منظومة العمل المؤسسي.

وأكدت أن المؤسسة تواصل تطوير آليات عملها وفق أفضل الممارسات، بما يضمن تحقيق أثر مستدام، ويعزّز دورها الريادي في تمكين الأيتام، انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.