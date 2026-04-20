خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف خليفة محمد الظاهري وعامر عبدالهادي الأحبابي

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ حضر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن حرمل الظاهري وعبدالهادي عامر بن صوفان الأحبابي، بمناسبة زفاف نجليهما خليفة محمد الظاهري إلى كريمة عبدالله سعيد بن تريس الظاهري، وعامر عبدالهادي الأحبابي إلى كريمة فهد عامر بن صوفان الأحبابي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، عددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.