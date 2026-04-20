مجلس إدارة "هيئة المعاشات" يناقش تقارير أداء اللجان ويعتمد قراراتها

أبوظبي في 20 أبريل/ وام/ عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الدوري برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس المجلس وبحضور معالي وسعادة أعضاء المجلس، لمناقشة أبرز الملفات الاستراتيجية وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، بما يضمن استدامة الموارد المالية ضماناً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المستمرة، واستعرض المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه، واعتمد القرارات الصادرة عنها، كما ناقش أداء الاستثمار لشهر فبراير 2026 وتقرير الأداء المالي لنهاية ديسمبر 2025 وتقرير الأداء المالي لغاية فبراير 2026، كما اعتمد تعيين المدقق الخارجي للقيام بأعمال التدقيق للهيئة لعام 2026 ، تأكيداً على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأعلنت الهيئة خلال الاجتماع عن إجمالي النفقات التقاعدية للربع الأول من عام 2026 والتي بلغت 2.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد تم تخصيص هذه المنافع لدفع المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عن هذه الفترة، ويعكس هذا الارتفاع زيادة أعداد المشمولين بالنظام التقاعدي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس وأعضاء المجلس الإشادة بجهود إدارة الهيئة وفريق العمل، مشيداً بالإنجازات الملموسة التي جرى تحقيقها خلال عام 2025، وفي الربع الأول من العام الحالي، والتي أسهمت بشكل فعال في تعزيز مكانة الهيئة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما شدد على أهمية استمرار هذا الزخم لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

وتشير إحصائيات الهيئة عن شهر مارس إلى أن عدد المؤمن عليهم ارتفع إلى (184,522) مشتركاً، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة إلى (24,667) مقارنة بـ (153,655) مشتركاً، و (19,960) جهة عمل في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة في أعداد المؤمن عليه تقدر بـ (30,867) مشتركا، وفي جهات العمل بنحو (4,707) وهو ارتفاع غير مسبوق سواء في أعداد المشتركين أو جهات العمل حيث يكشف عن نجاح سياسات التوطين ودمج الكوادر الوطنية في سوق العمل وهو الذي يظهر من خلال الزيادة في عدد المشتركين، كما يكشف عن حيوية بيئة الأعمال من خلال نمو عدد جهات العمل بنحو 4,707 جهة جديدة ما يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في الدولة للاستثمارات، كما يكشف عن ارتفاع الوعي التأميني من خلال الثقة المتزايدة من أصحاب العمل والموظفين في النظام التأميني، والتزامهم بالتسجيل لضمان الحقوق والمنافع التقاعدية المستقبلية.

ويساهم هذا التوسع بدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأسرهم، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، فالزيادة الملحوظة في عدد المشتركين تؤدي إلى تدفقات مالية أكبر تمّكن الهيئة من تنمية مواردها واستثمارها بشكل فعال لضمان تأمين المعاشات للأجيال القادمة.