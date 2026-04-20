زايد بن حمد آل نهيان يكرّم مركز الإمارات للأبحاث الحيوية تقديراً لدوره شريكا استراتيجيا في مكافحة المخدرات

أبوظبي في 20 أبريل /وام/ كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، سعادة المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في مركز الإمارات للأبحاث الحيوية، تقديراً لدور المركز المحوري شريكا استراتيجيا في دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وإسهاماته في تطوير منظومة الفحص والتحليل الحيوي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بأبوظبي، سعادة المهندس ثامر القاسمي، مدير المختبر في المركز، تقديراً لجهود المختبر المتواصلة في دعم الجهاز منذ تأسيسه، باعتباره شريكا أساسيا واستراتيجيا بناء في العمليات المشتركة الخاصة بفحص المخدرات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في المجال الأمني والصحي.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الشراكات الوطنية المتخصصة تمثل أحد أهم مرتكزات النجاح في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن مراكز الأبحاث الحيوية تسهم بدور حيوي في دعم المنظومة الأمنية والصحية من خلال ما توفره من تقنيات متقدمة في الكشف والتحليل.

وقال معاليه إن الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحيوية يعزز من جاهزية الدولة في التصدي للتحديات المستجدة، ويدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مكافحة المخدرات، وبناء مجتمع آمن ومحصّن ضد المخاطر.

من جانبه، أعرب المهندس ثامر القاسمي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن المركز سيواصل تطوير قدراته البحثية والتقنية، بما يخدم الجهود الوطنية في الوقاية من المخدرات، ويسهم في دعم الجهات المختصة بأحدث الحلول العلمية.

