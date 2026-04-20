شباب الأهلي يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني غداً في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

جدة في 20 أبريل / وام / يلتقي فريق شباب الأهلي غداً "الثلاثاء" فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة مرتقبة يستضيفها استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

جاء تأهل شباب الأهلي إلى المربع الذهبي بعد مسيرة حافلة بالندية، استهلها بالحصول على المركز السادس في مجموعة منطقة الغرب برصيد 11 نقطة جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مرتين، بينما خسر ثلاثاً.

وفي الأدوار الإقصائية، تمكن الفريق من إقصاء فريق تراكتور الإيراني في دور الـ16 بنتيجة 3-0، قبل أن يتجاوز عقبة بوريرام يونايتد التايلاندي في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وفي المقابل، يدخل ماتشيدا زيلفيا الياباني اللقاء بعد تصدره مرحلة الدوري لمنطقة الشرق برصيد 17 نقطة، محققاً الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين مقابل خسارة واحدة، وتجاوز في دور الـ16 فريق غانغوون الكوري الجنوبي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ثم تخطى الاتحاد السعودي في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

وأعرب البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم، عن فخره بتواجد الفريق في هذه المرحلة المتقدمة وتمثيل دولة الإمارات ضمن أفضل 4 أندية في القارة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً كبيراً للاعبين.

وقال سوزا: "نواجه فريقاً قوياً يتميز بكفاءة هجومية عالية وانضباط تكتيكي لافت، فضلاً عن التطور الفردي للاعبيه، إلا أننا في أتم الجاهزية.. ركزنا في تحضيراتنا على الاستشفاء والعمل الفني، وندرك مدى قوة الفريق الياباني، لكننا سنقاتل من أجل الفوز والتمسك بحلمنا في الوصول إلى النهائي".

من جانبه، وصف غو كورودا، مدرب ماتشيدا، المواجهة بالصعبة والقوية، داعياً خط دفاعه إلى الظهور بأعلى مستويات التركيز، وقال: "طموحنا حصد اللقب، وفي مباريات نصف النهائي تتلاشى عوامل الإرهاق أمام الرغبة في الفوز، ونتوقع مباراة قوية من الجانبين".