بلدية الحمرية تنظم فعاليات ميدانية ضمن حملة "فخورين بالإمارات"

الشارقة في 20 أبريل /وام/ شاركت بلدية الحمرية في حملة «فخورين بالإمارات» التي دعا إليها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مبادرة وطنية شاملة عكست حجم التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

ونفّذت البلدية لهذا الغرض سلسلة من الفعاليات الميدانية التي شملت توزيع أعلام دولة الإمارات على الأهالي وروّاد المرافق العامة والحيوية في المنطقة بما في ذلك زوار الشواطئ والحدائق العامة وحديقة الشاطئ إضافة إلى زيارة الدوائر الحكومية والمؤسسات ومختلف منشآت القطاع الخاص في منطقة الحمرية.

تأتي هذه المشاركة في إطار التفاعل الوطني الواسع الذي شهدته الحملة على مستوى الدولة والتي جسّدت من خلاله مشهدا وطنيا عكس وحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب عبر رفع علم الدولة رمزاً للفخر والانتماء وترجمةً لمعاني الولاء والاعتزاز بالوطن.

شهدت المبادرة تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الوطنية مؤكدين أن رفع العلم عالياً يعكس روح الاتحاد ويعزز قيم الانتماء في صورة حضارية تعبّر عن أصالة المجتمع الإماراتي وتماسكه.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن مشاركة البلدية في هذه الحملة الوطنية تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء في المجتمع مشيراً إلى أن هذه المبادرات تمثل جسراً مباشراً للتواصل مع المجتمع وتعزيز روح المشاركة الإيجابية بين أفراده.