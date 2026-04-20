أمريكية رأس الخيمة تستضيف المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية 2026

رأس الخيمة في 20 أبريل / وام / استعرض المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية 2026، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة اليوم، أحدث التطورات والتطبيقات العملية في مجال التكنولوجيا الحيوية، الذي يُصنف ضمن أسرع القطاعات نمواً عالمياً، وذلك وسط مشاركة واسعة من نخبة الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية إلى جانب الطلاب.

أقيم المؤتمر افتراضيا تحت شعار "ابتكارات التكنولوجيا الحيوية: ملتقى العلوم الحيوية والصناعة" وتناول أحدث التطورات التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية، والاستدامة، والعلاجات المتقدمة واستقطب أكثر من 330 مشاركا.

وقال الدكتور بسام علم الدين رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إن المؤتمر شمل طيفا واسعا من المحاور والموضوعات، بدءًا من علم الجينوم والطب الدقيق والطب التجديدي وصولًا إلى المعلوماتية الحيوية، والعلوم الجنائية، والبيولوجيا التركيبية، وتقنية النانو مؤكدا أن التقنية الحيوية لا تنحصر داخل أروقة المختبرات فحسب.

تضمن المؤتمرالذي استمر يوما واحدا، برنامجاً حافلاً ومواكبا لأحدث التطورات، شمل كلمات رئيسة، وجلسات نقاشية ضمت نخبة من الخبراء، وعروضاً تقديمية للطلبة، تناولت قضايا جوهرية في طليعة مجال التكنولوجيا الحيوية.

وبرزت ضمن فعاليات المؤتمر نقاشات حول فاعلية علم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، فضلًا عن الطب التجديدي وتقنيات الخلايا الجذعية، مما يعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا الحيوية في تطوير رعاية المرضى وتحسين النتائج الصحية.

تضمنت الكلمات كلمة للدكتور محمد الدين، مدير مركز الجينوم التطبيقي والتحويلي في جامعة محمد بن راشد مؤسس شركة جينوم آرك وكبير المستشارين العلميين في نيوروجين حول "قوة علم الجينوم".. فيما ألقى الدكتور محمد الحديدي، الأستاذ المشارك في المعلوماتية الحيوية بجامعة برمنجهام دبي، كلمة بعنوان "المعلوماتية الحيوية من أجل الصحة والاستدامة: ابتكارات قائمة على البيانات لخدمة الإنسان والكوكب".

وتناولت جلسات الحدث التلاقي بين التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيانات والاستدامة بما في ذلك المعلوماتية الحيوية لخدمة الصحة والاستدامة، وعلم الوراثة الجنائي والتنبؤ بالأصول الوراثية .

وأكدت النقاشات اتساع تطبيقات التكنولوجيا الحيوية لتمتد إلى ما وراء الرعاية الصحية، لتشمل مجالات مثل حماية البيئة والأمن الوطني.

وإلى جانب الجلسات العلمية المتخصصة، شهد المؤتمر مسابقة الملصقات الإلكترونية التي عرضت أبحاث الطلبة المبتكرة وفاز فريق بحثي من كليات التقنية العليا بالمركز الأول، فيما حصل فريق من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق من جامعة نيويورك أبوظبي.