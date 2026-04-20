مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية تنفذ برنامجاً دولياً لتعزيز جاهزية خط الدفاع الأول

رأس الخيمة في 20 أبريل/ وام / نظّمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة "جاهزية"، والدفاع المدني، ومن خلال مركز طب الكوارث التابع للمؤسسة ومشاركة أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، البرنامج التدريبي الأساسي لإدارة ودعم الحوادث الكبرى، والمعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث، وذلك بمشاركة 60 منتسباً من خط الدفاع الأول وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ وتطوير قدرات الكوادر الوطنية.

وأكدت سعادة سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتبني منهجيات موحدة ومعتمدة دولياً، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر وتمكينها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.

من جانبه أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي للمنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة "جاهزية" أن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، وبناء منظومة وطنية متقدمة قادرة على الاستجابة الفعّالة للحوادث الكبرى والأزمات، مشيراً إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل خط الدفاع الأول يُعد ركيزة أساسية في تحقيق الجاهزية الشاملة واستدامة الأمن الصحي والمجتمعي في الدولة.

وأكد البرفيسور ربيرتو ميجافيرو رئيس المركز الأوروبي لطب للكوارث أن برنامج رأس الخيمة للجاهزية والاستجابة نجح في تدريب وتطوير مهارات خط الدفاع الأول في مجال إدارة ودعم الحوادث الكبرىء والطوارىء والكوارث ورفع الجاهزية للقطاع الصحي وتعزيز الاستجابة للمستجبين الأوائل من الفرق الطبية والإسعافية والدفاع المدني والشرطة وفق منهج موحد ومعتمد دوليا.

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية الهادفة إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكوادر في مجالات الاستجابة للطوارئ والأزمات.