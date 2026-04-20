"الشارقة للفنون"تفتح باب التقديم للنسخة الـ9 من منحة إنتاج الأفلام القصيرة

الشارقة في 20 أبريل /وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للنسخة التاسعة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي تنظمه احتفاءً بالسينما المستقلة وصور التحريك.

ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام من داخل الدولة وخارجها إلى التقدّم لهذه المنحة، التي تهدف إلى دعم إنتاج أفلام قصيرة تستكشف آفاق السينما المعاصرة ويحظى الفنانون المختارون بفرصة العرض الأول لأعمالهم ضمن إحدى الدورات المقبلة من منصة الشارقة للأفلام.

وتستقبل المنحة طلبات صنّاع الأفلام المستقلين من مختلف الأعمار والخلفيات الجغرافية، ومن جميع الأنواع السينمائية، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة شاملة المقدمة.

ويحصل الفائزون على دعم مالي إجمالي قدره 120 ألف درهم إماراتي (نحو 30 ألف دولار أميركي)، يُوزّع وفق عدد المشاريع المختارة واحتياجاتها الإنتاجية، بما يسهم في استكمال مراحل الإنتاج وتطوير الأعمال.

ودعت المؤسسة الراغبين في التقدم إلى استيفاء متطلبات المنحة، والتي تشمل إرسال فيديو تعريفي لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق، يقدّم من خلاله المتقدم تصوراً عاماً للفيلم من حيث النوع والثيمة والبنية السردية والحبكة، إلى جانب إبراز أصالة المشروع ومهاراته الفنية والإبداعية مشيرة إلى أن استقبال الطلبات يستمر حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت دولة الإمارات من يوم 28 مايو المقبل