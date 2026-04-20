مؤسسة سلامة الطفل تطلق مبادرة مجتمعية لتعزيز الانتماء الوطني

الشارقة في 20 ابريل /وام/ أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة مجتمعية جديدة تستهدف أكثر من 600 طفل من طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى في عدد من مدارس الشارقة للاحتفاء بالانتماء الوطني وترسيخ مشاعر الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات تزامناً مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً هذا الأسبوع.

شملت المبادرة توزيع أعلام دولة الإمارات وهدايا رمزية مدعمة بعبارات وطنية على الأطفال في عدد من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة بما يعزز ارتباطهم الوطني بأسلوب تفاعلي يتناسب مع هذه المرحلة العمرية.

تأتي المبادرة انطلاقاً من أهمية السنوات الأولى في تشكيل شخصية الطفل والتأسيس لوعيه الاجتماعي والعاطفي وتمثل مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى من أكثر المراحل تأثيراً في ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية الشعور بالأمان والاستقرار وتعزيز ارتباط الطفل بمجتمعه ووطنه فيما تشكل المدرسة في هذه المرحلة ساحة أساسية لاكتساب المهارات الأولى وبناء العلاقات الاجتماعية وتكوين المفاهيم المبكرة المرتبطة بالهوية والانتماء بما ينعكس إيجاباً على نمو الطفل وتوازنه النفسي والاجتماعي.

وقالت هنادي صالح اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل :" قد لا يفهم الطفل في سنواته الأولى معنى الوطن بالمفاهيم الكبيرة لكنه يشعر به بطريقته الخاصة من خلال الأمان الذي يعيشه والفرح الذي يشاركه مع من حوله، والرموز البسيطة التي يراها ويعتاد عليها هذه المشاعر الأولى مثل الاعتزاز والانتماء تشكل جزءاً أساسياً من نموه العاطفي والإجتماعي لأنها تمنحه إحساساً بالاستقرار والثقة وتدعم نموه في بيئة يشعر فيها بأنه ينتمي ويُحتضن".