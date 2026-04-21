"الدار" و"مبادلة" تستحوذان على مشروع "ذا لينك" في مدينة مصدر بقيمة 654 مليون درهم

أبوظبي في 21 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة "الدار" وشركة مبادلة للاستثمار، استحواذهما على مشروع "ذا لينك" في مدينة مصدر، ضمن صفقة إستراتيجية بلغت قيمتها 654 مليون درهم، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستثمار النوعي في الأصول المستدامة.

ويأتي الاستحواذ عبر مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024، ليشكّل إضافة نوعية تعزّز اتساع وعمق محفظتهما من الأصول العقارية عالية الجودة، والتي تتميز بعوائد مستقرة ومستدامة، وذلك ضمن واحد من أكثر مشاريع التطوير الحضري المستدام تقدماً على مستوى المنطقة.

كما يجسد هذا الاستثمار تنامي الزخم في منظومة العقارات والابتكار في أبوظبي، مدفوعاً بالطلب المؤسسي المتنامي، والثقة الراسخة طويلة الأمد في متانة الأسس الاقتصادية للإمارة.

ويمتد مشروع "ذا لينك" على مساحة إجمالية تقارب 32 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، موزعة على خمسة مبانٍ، وهو مؤجّر بالكامل لمؤسسات وجهات عالمية رائدة تسهم في تشكيل ملامح اقتصاد المستقبل، من بينها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ويضم المشروع مساحات مكتبية من "الفئة الأولى" حاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED" من الفئة البلاتينية، إلى جانب مبنى رئيسي مصمم لتحقيق انبعاثات صفرية، فضلاً عن قاعة متعددة الاستخدامات ومرافق سكنية، ما يعزز مكانته كأصل استثماري متكامل ضمن بيئة حضرية عالية الكفاءة والاستدامة.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، إن هذا الاستحواذ يجسد رسوخ القناعة بمتانة مسار النمو المستدام في إمارة أبوظبي، ويعكس في الوقت ذاته مرونة اقتصادها المرتكز على الابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع شركة الدار العقارية تواصل دفع جهود توسيع قاعدة الأصول النوعية ضمن مدينة مصدر، بوصفها منصة عالمية متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبحث المتقدم. وأكد أن هذه الخطوة تعبر عن نهج استثماري منضبط يرتكز على تطوير بنية تحتية مستدامة قادرة على تحقيق عوائد قوية، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي ويعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن الاستحواذ على مشروع "ذا لينك" يمثل محطة مفصلية جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية مع مبادلة، ويعكس إيماناً راسخاً بمرتكزات النمو المستقبلي لسوق أبوظبي العقاري، لافتاً إلى أن هذا الأصل عالي الجودة والمؤجر بالكامل يسهم في تعزيز متانة المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاقها، بجانب ترسيخ حضور المجموعة في أحد أبرز نماذج التطوير الحضري المستدام عالمياً، القائم على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي.

من جهته، أكد أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، أن مشروع "ذا لينك" يشكل إضافة إستراتيجية لمنظومة الابتكار المتقدمة في مدينة مصدر، ويبرهن على الدور المحوري للتنمية المستدامة في تحفيز النمو الاقتصادي وتمكين قطاعات المستقبل، مشيراً إلى أن الرؤية التي انطلقت قبل أكثر من عقدين تواصل تقدمها بثبات، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار ويدعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.