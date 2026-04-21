"ياس كلينك" تتولى مهام إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة

الفجيرة في 21 أبريل/ وام/ أعلنت مجموعة "ياس كلينك" تولّيها مهام إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، في خطوة تعكس مستوى الثقة المؤسسية بقدراتها التشغيلية والسريرية، وتعزز من دور المستشفى كمزود رعاية صحية من المستويين الثالث والرابع ذي أهمية وطنية.

كما يعكس متانة منظومة الحوكمة السريرية، وتطور أطر الجودة والسلامة، وكفاءة نماذج القوى العاملة المتخصصة، إلى جانب قدرة المجموعة على إدارة مستويات متقدمة من التعقيدين السريري والتشغيلي.

ويقع المستشفى على مساحة تبلغ 89 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية حالية تصل إلى 222 سريراً، مع إمكانية التوسع إلى أكثر من 357 سريراً، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات الصحية.

ويوفر رعاية تخصصية متقدمة ترتكز على أحدث التقنيات الطبية والتخصصات الدقيقة، ضمن منظومة خدمات صحية شاملة تضع المريض في صميم الاهتمام.

ويضم المستشفى خدمات طوارئ وصدمات مجهزة بأحدث أنظمة التشخيص، تشمل أجهزة التصوير المقطعي (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي "MRI"، إضافة إلى 55 عيادة خارجية تغطي نطاقاً واسعاً من التخصصات الطبية.

كما يحتضن ثلاثة مراكز تميز متقدمة في علاج الحروق، وإعادة التأهيل، والعناية بصدمات الإصابات، مدعومة بكفاءات طبية متخصصة وأحدث التقنيات العلاجية.

وتشمل قدرات المستشفى التميز السريري، والحجم التشغيلي المتقدم، وتكامل الحلول الصحية الرقمية، وتوظيف أحدث التقنيات الطبية، بجانب اعتماد إدارة أداء قائمة على البيانات، بما يضمن تحقيق تحسينات مستدامة في جودة الرعاية وسلامة المرضى والنتائج الصحية، والاستجابة بكفاءة للاحتياجات الصحية المتنامية في المجتمع.

وأكد مبشر مقبول، المدير التنفيذي بالإنابة في مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، أن تولّي إدارة مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة يمثل مصدر اعتزاز للمجموعة، باعتباره صرحاً صحياً يعكس رؤية دولة الإمارات في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تشكل فرصة لتعزيز منظومة خدمات صحية متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يخدم المرضى وعائلاتهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون بن كرم، الرئيس التنفيذي الطبي في ياس كلينك – مدينة خليفة، أن المجموعة تواصل جهودها للارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال التميز السريري، وتعزيز الخبرات التخصصية المتقدمة، والتكامل الفاعل للتقنيات الطبية الحديثة.

وأشارت إلى أن تولّي إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة يشكل خطوة إستراتيجية تسهم في تعزيز إدارة الأمراض، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التخصصية الدقيقة، وتطبيق نماذج رعاية مبتكرة قائمة على الأدلة العلمية، بما يدعم تحسين النتائج الصحية وبناء منظومة صحية متقدمة وجاهزة للمستقبل.

ويحظى مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة باعتراف دائرة الصحة - أبوظبي كمركز تميز في زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الدموية، بما يعكس ريادة المجموعة في تقديم رعاية متقدمة قائمة على العمل متعدد التخصصات والتقنيات الطبية الحديثة، لا سيما في علاج الأمراض الدموية والأورام المعقدة.