تعاون إماراتي- آسيوي لتطوير منظومة مراقبي المباريات في مسابقات كرة القدم

دبي في 21 أبريل/ وام/ نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء أمس، ملتقى مراقبي المباريات بمقره الرئيسي في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبمشاركة المراقبين المعتمدين لدى الاتحاد، وذلك بهدف تعزيز الخبرات بما يسهم في تطوير العمل التنظيمي في مسابقات كرة القدم المحلية.

قدم محاور الملتقى برايان سي مي شيات، رئيس قسم إدارة البعثات والتعيينات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تناول مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بإدارة عمليات اللعبة، واستعرض مسؤوليات مراقب المباراة قبل وأثناء وبعد اللقاء، إضافة إلى آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة خلال المباريات، وأهمية تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة للاعبين والحكام والجماهير.

وشملت محاور الملتقى شرحاً وافياً لمهام المراقب، بجانب استعراض أفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم وإدارة المسابقات الآسيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والارتقاء بمستوى المسابقات الكروية.

كما سلط محاضر الاتحاد الآسيوي الضوء على أبرز المتطلبات والمعايير الواجب توافرها في مراقبي المباريات، بما يتماشى مع لوائح المسابقات الآسيوية المعتمدة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الرامية إلى تطوير منظومة العمل في مسابقات كرة القدم المحلية، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز خبراتها وجاهزيتها، بما يواكب أفضل الممارسات القارية والدولية، ويدعم نجاح مسابقات كرة القدم الإماراتية.