تعاون بين"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"نون فود" لتمكين الشركات الإماراتية في قطاع الأغذية

دبي في 21 أبريل/ وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن عقد شراكة إستراتيجية مع منصّة نون فود، بهدف تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين في قطاع الأغذية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من آليات الدعم التي تشمل شروطاً تجارية مميزة وبرامج تمكين رقمي مدروسة.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، وقع الطرفان مذكرة تفاهم ترسي إطاراً واضحاً لإدراج أعضاء المؤسسة المؤهلين ضمن منصة نون الرقمية، ما يتيح لهم الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور والمتعاملين، وكذلك الاستفادة من خدمات أسطول التوصيل المتقدم، والبنية التحتية لعمليات الدفع، فضلاً عن الحملات الترويجية والتسويقية للمنصة.

وينسجم هذه التعاون مع رسالة المؤسسة الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا تنافسيا وجاذبا للمشاريع المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستعفي نون فود بموجب المذكرة، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين من جميع رسوم الانضمام، مع تطبيق هيكل عمولات تفضيلية لخمس سنوات، حيث تبدأ بنسبة 10% في العام الأول، لتتصاعد تدريجياً وصولا إلى 20% بحلول العام الخامس.

كما التزمت نون بتخصيص استثمارات تسويقية كبيرة لدعم الشركات المشاركة، تتضمن رصيداً إعلانياً وظهوراً بارزاً ومنظماً خلال الحملات الموسمية الكبرى.

وتهدف هذه التدابير إلى مواجهة تحديات دخول السوق، وتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المتعاملين وضمان استدامتها التجارية على المدى الطويل.

وبجانب الحوافز المالية، تستفيد هذه الشركات من دعم فني عند التسجيل، وإرشادات تشغيلية، وإدارة مخصصة للحسابات، بالإضافة إلى تقارير أداء شهرية تضمن الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر.

من جانبها، ستتولى المؤسسة ترشيح الأعضاء المؤهلين في قطاع الأغذية، والترويج لهذه المبادرة عبر شبكتها الواسعة، والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشراكة مع "نون" تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية عبر دمج الدعم المؤسسي مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، وتقدم هذه المذكرة مزايا مهمة للأعضاء مثل الحصول على عمولات مميزة والاستفادة من الاستثمارات الترويجية المدروسة، ما يمكنهم من المنافسة والنمو المستدام في السوق الرقمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد التزام دبي بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، انسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جهته قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة نون، إن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتيح للمجموعة دعم رواد الأعمال الإماراتيين بالبنية التحتية الرقمية التي يحتاجونها للازدهار، ومن خلال تقديم دعم محلي وتسهيل وصولهم إلى منظومة "نون"، نضمن أن العلامات التجارية الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات تستطيع النمو بسرعة والمساهمة مباشرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33.

يُذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل أكثر من 95% من الشركات المسجلة في دبي، وتلعب دوراً محورياً في التوظيف والابتكار والتنويع على مستوى القطاعات.

وفي إطار قطاع الأغذية، تسهم الشركات المملوكة لإماراتيين بشكل كبير في رسم ملامح المشهد المتطور لهذا القطاع في الإمارة ومنظومة التجارة الرقمية المتنامية.

كما يهدف هذا التعاون الممتد لخمس سنوات بين الجانبين إلى إحداث أثر تجاري ملموس من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية، وتسريع التحول الرقمي لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية.