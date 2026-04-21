الإمارات تُدشّن نموذجاً متقدماً لنظام الفوترة الإلكترونية لدعم كفاءة المعاملات وتعزيز الشفافية

أبوظبي في 21 أبريل/ وام/ أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية "4-Corner model"، في خطوة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، بما يمكّن الأعمال من تبادل الفواتير الإلكترونية بسلاسة عبر القنوات المعتمدة.

ويمثل هذا النظام محطة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة ومؤتمتة بالكامل، حيث أصبح بإمكان الأعمال في مختلف أنحاء الدولة تبادل الفواتير الإلكترونية عبر مزودي الخدمة المعتمدين من قبل وازرة المالية "ASP"، ويمكن للأعمال الآن الدخول إلى منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب لاختيار مزود خدمة من بين مزودي الخدمة المعتمدين من قبل وزارة المالية، والبدء في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

وللانضمام إلى نظام الفوترة الإلكترونية، يتوجب على الأعمال إبرام اتفاقية تجارية مع مزود الخدمة المعتمد الذي يتم اختياره، ومن ثم استكمال إجراءات الانضمام، والبدء في تبادل الفواتير الإلكترونية.

ومع توافر هذه الخدمة، يمكن للأعمال مباشرة تبادل الفواتير الإلكترونية بين طرفي المعاملة "المورّد والمشتري"، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات الأمان والامتثال ويدعم الشفافية، ويبسّط الإجراءات ويعزز الترابط ضمن منظومة الأعمال في الدولة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن النظام يجسد التزام دولة الإمارات المتواصل بتطوير منظومتها المالية الرقمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية في تعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، إلى جانب دعم الامتثال وتعزيز التكامل ضمن المنظومة الضريبية.

ودعا الأعمال إلى المبادرة بتبني النظام والاستفادة من إمكاناته، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وترسيخ جاهزيته للمستقبل.

وفي إطار توسيع نطاق المبادرة، من المقرر إطلاق خاصية الإبلاغ الضريبي "Corner 5" قبل بدء المرحلة التجريبية المقررة في يوليو من هذا العام، بما يعزز التزام دولة الإمارات بالابتكار المستمر وريادتها في مجال الضرائب الرقمية، ويتوافق اعتماد نموذج نظام الفوترة الإلكترونية - 4-Corner model" مع أفضل الممارسات العالمية؛ إذ يتيح إطاراً متكاملاً وقابلاً للتوسع والتشغيل البيني للفوترة الإلكترونية، بما يدعم النمو المستقبلي والابتكار.

كما تدعو الوزارة الأعمال إلى اتخاذ خطوات استباقية من خلال اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة، وبدء إجراءات الانضمام، بما يمكّنها من الاستفادة الكاملة من إمكانات نظام الفوترة الإلكترونية المتاحة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة المالية، وحرصها على مواصلة تطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وبناء اقتصاد متطور قائم على البيانات.