"عمومية الفجيرة الخيرية" تستعرض إنجازات 2025 بمدفوعات بلغت 59.626 مليون درهم

الفجيرة في 21 أبريل/ وام/ عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع جمعيتها العمومية العادية السنوي أمس في مقرها بالفجيرة، وذلك برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة وبحضور النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، ومحمد سمير ممثل وزارة تمكين المجتمع.

واطلعت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه، تلاه عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بجانب استعراض برامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.

كما ناقش الأعضاء الحساب الختامي للسنة المالية 2025 وتم اعتماده، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، واختيار مدقق الحسابات ، وبحث المقترحات المقدمة من الأعضاء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات الجمعية في تنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية، حيث بلغ حجم المدفوعات التي قدمتها عام 2025 نحو 59,626,712 درهماً، استفاد منها 854,594 مستفيداً.

ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة، كما ثمن متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واهتمامه بالمشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافها واستدامة مبادراتها الخيرية.

وتوجه بالشكر إلى أهل الخير وكافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي ساهمت في دعم مسيرة الجمعية، مثمنا جهود المتطوعين والعاملين في الجمعية الذين كان لهم دور بارز في تحقيق أهدافها.