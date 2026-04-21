بلجيكا تطلق حملة لتعزيز جاهزية السكان لحالات الطوارئ،

بروكسل في 21 أبريل /وام/ أطلقت الحكومة البلجيكية، اليوم، حملة وطنية مدتها أربع سنوات، بهدف تعزيز جاهزية السكان لمواجهة حالات الطوارئ، مع دعوة الأسر إلى الاستعداد للاعتماد على نفسها لمدة لا تقل عن 72 ساعة.

ويقود "المركز الوطني للأزمات" هذه المبادرة التي تأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وأكدت السلطات أن الأزمات قد تقع "في أي مكان وفي أي وقت"، مشددة على ضرورة اضطلاع المواطنين بدور أكثر فاعلية إلى جانب أجهزة الطوارئ.

تركز المرحلة الأولى من الحملة على تمكين الجمهور من الوصول إلى معلومات موثوقة خلال الأزمات إذ تحث الحكومة السكان على التسجيل في نظام الإنذار "BE-Alert" ومتابعة القنوات الرسمية، محذرة من الانتشار السريع للمعلومات المضللة في مثل هذه الظروف.

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان، في تصريحات له إن مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية شهدت ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحملة لا تهدف إلى إثارة القلق، بل إلى تعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة.

وشددت السلطات على أهمية تجهيز "حقيبة طوارئ" منزلية تحتوي على احتياجات تكفي لثلاثة أيام، تشمل المياه والأغذية غير القابلة للتلف والمستلزمات الطبية الأساسية ومصابيح الإضاءة والبطاريات والنقود ومنتجات النظافة.

ونصحت بإعداد حقيبة صغيرة للحالات التي تتطلب إخلاء سريعاً، تضم وثائق مهمة وشاحن هاتف وإمدادات أولية من الغذاء والماء والإسعافات.

ومن المقرر أن تتوسع الحملة تدريجياً لتشمل مخاطر إضافية، من بينها الحوادث النووية، مع إشراك السلطات المحلية لضمان ملاءمة الإرشادات للحياة اليومية.

وأكد المسئولون البلجيك أن الهدف من الحملة هو تعزيز الجاهزية العملية وليس إثارة الهلع، بما يتيح لأجهزة الطوارئ التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً خلال الأزمات.