"مبادرة أجيال" تعزز قيم التسامح والمسؤولية المجتمعية في البيئة التعليمية

دبي في 21 أبريل / وام/ واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تعزيز حضورها التوعوي في البيئة التعليمية من خلال مبادرة "أجيال" بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي ممثلين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم .

وسجلت المبادرة خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ 152 محاضرة توعوية استفاد منها ما يقارب 8460 طالبا وطالبة في مدارس دبي الحكومية والخاصة مرتكزة على تقديم محتوى تفاعلي يعزز مفاهيم التسامح والانتماء والمسؤولية المجتمعية بأساليب حديثة تراعي احتياجات الطلبة وتواكب متغيرات العصر.

قدم المحاضرات نخبة من المحاضرين الأكفاء وذوي الخبرة في المجال التربوي ممن يمتلكون مهارات تواصل مؤثرة وقدرة على إيصال الرسائل القيمية بأساليب حديثة وتفاعلية تراعي الفروق العمرية للطلبة وتلامس احتياجاتهم الواقعية بما أسهم في رفع مستوى التفاعل والإقبال على البرامج التوعوية داخل المدارس .

وجرى استحداث برنامج ديني توعوي لمواجهة التحديات السابقة تحت عنوان "أنت في أمان بإذن الله" تناول نعمة الأمن والاستقرار في دولة الامارات وأهمية ترسيخ قيم الانتماء والوقوف خلف القيادة الرشيدة بما يعزز وعي الطلبة ويغرس فيهم القيم الوطنية الأصيلة .

تعكس النتائج المحققة خلال الربع الأول فاعلية البرامج التوعوية في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة وتمثل المدارس في دبي بيئة محورية لغرس القيم الإيجابية وتعزيز مفاهيم الهوية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وشكلت مبادرة "أجيال" داخل المدارس حلقة وصل متكاملة بين مختلف الفئات العمرية المستهدفة من خلال محتوى معرفي وتوعوي يواكب احتياجات الطلبة ويسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على التعامل مع متغيرات العصر بثقة ومسؤولية.

وشهدت المبادرة تجاوبا مشتركا وملموسا بين الحلقات الأساسية في سلسلة "أجيال" والتي تشمل أولياء الأمور والهيئة التدريسية والطلبة و كان هذا التكامل واضحاً في مستوى التفاعل الإيجابي والمتطور منذ انطلاق البرنامج.