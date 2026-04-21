انطلاق الأسبوع الـ2 من المجلس العلمي للمنتدى الإسلامي في مدينة الذيد

الشارقة في 21 أبريل / وام / استضافت مدينة الذيد أعمال الأسبوع الثاني من المجلس العلمي لـ"تفسير سورة النور – في ضوء تفسير الطبري"، الذي ينظمه المنتدى الإسلامي في الشارقة، وذلك ضمن برامجه الثقافية والعلمية لعام 2026، الهادفة إلى نشر المعرفة الشرعية وتعزيز القيم المجتمعية.

وشهد مسجد الشهيد سلطان بن هويدن بالذيد افتتاح الفعاليات وقدم الدكتور يوسف محمد المعاني، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة جميرا، محاضرة تناول خلالها "الآداب الأسرية والاجتماعية" في سورة النور، مستعرضاً دلالاتها في ضوء تفسير الإمام الطبري، وارتباطها بواقع الأسرة المعاصرة.

يأتي تنظيم المجلس العلمي الذي شهد حضوراً لافتاً من أهالي مدينة الذيد والمناطق المجاورة بهدف توسيع نطاق برامجه والوصول إلى مختلف مناطق إمارة الشارقة، بما يسهم في تعزيز دور المساجد مراكز للعلم والمعرفة، وترسيخ القيم المعتدلة في المجتمع.

وتتواصل جلسات المجلس العلمي يومياً في مدينة الذيد، ضمن برنامج متكامل يجمع بين التأصيل العلمي والتفاعل المجتمعي، دعماً لرؤية إمارة الشارقة في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي.