بلدية مدينة العين تستعرض مشاريعها الرائدة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026

العين في 21 أبريل/وام/ أعلنت بلدية مدينة العين مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي يقام بمركز أدنيك العين خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري بمشاركة واسعة من المزارعين والخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي.

تستعرض بلدية مدينة العين خلال المشاركة مجموعة من مشاريعها الزراعية الرائدة والمبتكرة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تبني الحلول الذكية والمستدامة في القطاع الزراعي.

وتتضمن مشاركة البلدية عرض مشروع التعقيم الحراري (الشمسي) للتربة، الذي يُعد من الحلول الزراعية الصديقة للبيئة، إذ يعتمد على استغلال الطاقة الشمسية لرفع درجة حرارة التربة والقضاء على مسببات الأمراض والآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية، ما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتستعرض البلدية أيضا مشروع تطوير وزراعة شارع وادي طربات، الذي يهدف إلى تعزيز الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري من خلال زراعة أشجار الفواكه المحلية المتأقلمة مع البيئة، وتطبيق أنظمة ري وتسميد حديثة تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة.

ويقدم المعرض تعريفًا شاملاً بمشروع “الوكيل الافتراضي”، الذي يُعد من المبادرات الابتكارية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل البلدي ويهدف إلى دعم عملية مراجعة مخططات الحدائق من خلال نظام ذكي قادر على تحليل المخططات وإصدار ملاحظات أولية منظمة وفق أدلة فنية موحدة فضلا عن تشغيله في إدارة وتشغيل الآليات الزراعية الذكية.