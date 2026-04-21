" تنظيم الاتصالات" تطلق النسخة الـ9 من "هاكاثون الإمارات" لتعزيز التحول الرقمي

أبوظبي في 21 أبريل/ وام/ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات تحت شعار "يصنع الأثر .. يتجاوز الفكرة"، في خطوة تعكس تطور هذا الحدث الوطني الرائد و استمرارية نجاحه منذ انطلاقه في عام 2018 وأصبح منصة محورية تجمع المبتكرين من مختلف فئات المجتمع لتطوير حلول تقنية تسهم في دعم التحول الرقمي وبناء مستقبل مستدام.

يأتي إطلاق هاكاثون الإمارات 2026 برؤية متجددة تركز على تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق، بما يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز مرحلة توليد الأفكار، وصولاً الى تطوير حلول مبتكرة ذات أثر مستدام على المجتمع والاقتصاد.

يتماشى هاكاثون الإمارات 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك عام الأسرة 2026، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ورؤية دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي .

وتهدف هذه الدورة إلى تطوير حلول تعزز جودة الحياة، وترتقي بكفاءة الخدمات الحكومية، وتدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن هاكاثون الإمارات منصة وطنية رائدة تتجاوز حدود المنافسة التقليدية لتصبح بيئة متكاملة لصناعة الأثر الحقيقي وقال : " نعمل من خلاله على تمكين العقول المبدعة وتحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة".

وقال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إن شعار النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات 'يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة' يعكس توجه الهاكاثون نحو تحويل الأفكار إلى أثر مستدام وملموس مشيرا إلى أن الهاكاثون يواصل دوره منصة وطنية للابتكار تدعم تطوير حلول عملية تسهم في التحول الرقمي وتعزز جودة الحياة ودعا المبتكرين إلى المشاركة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر حقيقي في المجتمع.

من جانبها قالت أمل إسماعيل، مدير مشروع هاكاثون الإمارات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية :" يُعد هاكاثون الإمارات أكبر برنامج وطني تنافسي لتعزيز الابتكار على مستوى الدولة، وأول هاكاثون حكومي يتيح للمجتمع المشاركة في تحديد التحديات، بما يعزز الابتكار المفتوح ويربط الحلول مباشرةً باحتياجات المجتمع" .

ويقام هاكاثون الإمارات 2026 بنموذج متطور يركز على جودة المخرجات واستدامتها، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مسارين رئيسيين.

يركز المسار الأول على رواد الأعمال (أصحاب الشركات الناشئة) الراغبين في تأسيس وتطوير شركات ناشئة وسيحصل المشاركون على برنامج دعم متكامل لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء الهاكاثون، يتضمن الإرشاد والتوجيه، وتطوير نماذج الأعمال، وربط المشاريع بالمستثمرين، وصولًا إلى عرض المشاريع على نخبة من المستثمرين.

أما المسار الثاني، فيستهدف طلبة المدارس والجامعات وموظفي الجهات الحكومية من أصحاب الأفكار، ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية تسهم في معالجة التحديات الوطنية.

ويوفر الهاكاثون بيئة متكاملة للمشاركين مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي، وتشمل ورش عمل تدريبية، وجلسات إرشاد بإشراف نخبة من الخبراء، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستكشاف أحدث التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات ،وإنترنت الأشياء، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر فعلي.

ويُختتم هاكاثون الإمارات 2026 بحفل ختامي خلال شهر الابتكار يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع المبتكرة، مما يعكس دور الهاكاثون في دعم منظومة الابتكار الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

ومنذ انطلاقه في عام 2018، نجح هاكاثون الإمارات في استقطاب 18,373 مشاركاً، واستقبال 494 فكرة ابتكارية إلى جانب تطوير مئات المشاريع الابتكارية، مما يعكس دوره المحوري في تحويل الأفكار إلى حلول عملية ذات أثر ملموس، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للابتكار والتحول الرقمي في دولة الإمارات.

وللمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة: https://hackathon.ae/