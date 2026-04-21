المنتخب الوطني للجوجيتسو يشارك في " بطولة باريس - الجائزة الكبرى"

أبوظبي في 21 أبريل/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، اليوم، عن مشاركة المنتخب الوطني برعاية شركة مبادلة للاستثمار، في "بطولة باريس - الجائزة الكبرى"، إحدى المحطات المهمة على أجندة المنافسات الدولية، والتي تستقطب نخبة اللاعبين من دول العالم المختلفة، بما يعكس مستوى جاهزية المنتخب الفنية وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري في العاصمة الفرنسية باريس وتجري فعالية الوزن الرسمية يوم الجمعة المقبل، تليها نزالات التصفيات ونصف النهائي يوم السبت، على أن تُختتم البطولة بإقامة الأدوار النهائية يوم الأحد 26 أبريل، في جدول مكثف يختبر جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً على مدار ثلاثة أيام متتالية.

يضم المنتخب قائمة من اللاعبين واللاعبات في الأوزان المختلفة ويشارك في فئة الرجال كل من راشد محمد الشحي (56 كجم)، وعبدالرحمن سيدنا (56 كجم)، وعبدالرحمن عبدالحق (62 كجم)، وأحمد خليفة أنديز (69 كجم)، وفيصل الواحدي (69 كجم)، وسعيد حمد الكبيسي (85 كجم)، وعمار خليل الحوسني (94 كجم)، وعبدالله أحمد الكبيسي (94 كجم)، وراشد محمد الهيمني (+94 كجم)، فيما تضم قائمة السيدات مريم عدنان علي (45 كجم)، وبلقيس عبدالكريم (48 كجم)، والعنود إبراهيم الحربي (48 كجم)، وميرة حسن علي الحوسني (52 كجم).

ويخضع المنتخب الذي يضم تشكيلة من الوجوه الشابة لبرنامج إعداد متكامل يتناسب مع طبيعة المنافسة ومستواها الدولي، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تعزيز الجاهزية البدنية والذهنية، بما يضمن دخول اللاعبين المنافسات بأفضل مستوياتهم، خصوصاً في ظل تقارب المستويات بين نخبة اللاعبين المشاركين عالمياً.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة محطة أساسية ضمن برنامج الإعداد السنوي، نظراً لقوة المنافسات وتنوع المدارس الفنية المشاركة، مشيراً إلى أن التواجد في مثل هذه البطولات يسهم في بناء قاعدة معرفية دقيقة حول مستويات المنافسين، ويعزز من قدرة الجهاز الفني على تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال إن هذه المشاركة تمثل فرصة لقياس تطور اللاعبين في بيئة تنافسية عالية، والوقوف على مدى جاهزيتهم للتفوق على أبطال عالميين، وتتيح للاتحاد قراءة متغيرات المشهد الدولي، وهوما ينعكس على تحسين منظومة الإعداد، وضمان استدامة التميز الإماراتي في هذه الرياضة.

وأضاف أن تزامن هذه المشاركة مع مشاركة أخرى للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، يجسد قدرة الاتحاد على إدارة مسارين تنافسيين متوازيين بكفاءة عالية، وإعداد مجموعات متعددة من المواهب وفق أهداف فنية وتنافسية اإستراتيجية، بما يُعد مؤشراً واضحاً على نضج المنظومة الفنية وتكاملها.

بدوره، أوضح إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني، أن البرنامج التحضيري يركز على التفاصيل الفنية الدقيقة المرتبطة بإدارة النزالات عالية المستوى، والتحكم في الإيقاع، واستثمار نقاط القوة لدى كل لاعب وفق فئته الوزنية.

وقال إن المنتخب يعمل على محاكاة سيناريوهات متنوعة للنزال، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في النزالات المتقاربة، مشيرا إلى أن اللاعبين يظهرون التزاماً عالياً واستجابة واضحة للتعليمات الفنية.

تأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى ترسيخ حضور الدولة على الساحة الدولية، وتعزيز جاهزية اللاعبين من خلال الاحتكاك المباشر مع مدارس وأساليب متنوعة، بما يسهم في تطوير الأداء الفني ورفع كفاءة التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى.