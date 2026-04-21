طقس الغد غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة وانخفاض بدرجات الحرارة

أبوظبي في 21 أبريل/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزروبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني 04:08 والجزرالأول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:31

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 13:52 والمد الثاني عند الساعة 00:46 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 27 70 30

دبي 38 27 75 35

الشارقة 37 24 80 30

عجمان 34 24 85 40

أم القيوين 34 25 90 40

رأس الخيمة 33 25 70 35

الفجيرة 33 25 80 25

العـين 40 25 60 25

ليوا 38 24 80 20

الرويس 31 24 85 55

السلع 31 24 90 50

دلـمـا 30 23 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 27 25 85 60

أبو موسى 27 25 85 65