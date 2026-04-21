وزيرة خارجية النمسا تؤكد الأهمية الإستراتيجية لقارة أفريقيا

فيينا - أديس أبابا في 21 أبريل /وام/ أكدت بيآتا ماينل- رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا، لافتة إلى أن تطورات القارة تؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية لأوروبا والنمسا.

جاءت تصريحات الوزيرة النمساوية، على هامش مشاركتها في منتدى الأعمال الأوروبي - الإثيوبي 2026، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت أن إستراتيجية النمسا تجاه أفريقيا، تُركِّز على المناطق التي تتمتع بفرص اقتصادية واعدة وشراكات مستقرة، بالتعاون مع الدول الأفريقية، بهدف فتح آفاق جديدة تُعزِّز التنمية المستدامة وتُقوي مصالح النمسا، بما يعود بالنفع على الطرفين.

وقالت الوزيرة النمساوية، إن أفريقيا قارة تتمتع بفرص ذات إمكانات فريدة للنمو الاقتصادي، مجددة التزام بلادها بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأفريقي.

وأعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود يوسف، تغطي مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك السلام والأمن والحوكمة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف.