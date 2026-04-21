أبوظبي للزوارق يكشف عن "الجدول الزمني" للتجارب الدولية في إيطاليا

أبوظبي في 21 أبريل/ وام/ أعلن فريق أبوظبي للزوارق اعتماد الجدول الزمني لبرنامج التجارب الدولية النهائية استعدادا للمشاركة في الجولة الأولى بمونديال زوارق الفورمولا1 بإيطاليا الشهر المقبل.

وكشف الفريق في بيان اليوم عن إنطلاق التجارب في إيطاليا خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو المقبل، تمهيدا لخوض الجولة الأولى على مدار 3 أيام من 29 إلى 31 من الشهر نفسه.

وأكد جمعة القبيسي المشرف الفني للفريق أن المتسابقين الثلاثة راشد القمزي، وجوناس أندرسون وإريك ستارك، أمام تحدٍ جديد للمنافسة على أفضل النتائج، بخبراتهم الكبيرة في بطولات العالم، وإنجازاتهم المحققة، لافتا إلى أن الاستعدادات الأولى في أبوظبي جاءت بمؤشرات مميزة مع الزوارق ونوه بالمهمة النوعية التي يضطلع بها "الراديو مان" أثناء السباق، بمتابعته كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، ومجريات السباق.

وأكد أن الأنشطة الرياضية المختلفة في النادي حققت قفزات كبيرة، ونجاحات راسخة بدعم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

بدوره أشار ماجد المنصوري، مساعد مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، إلى أهمية التجارب الدولية في إيطاليا، وقيمتها الكبيرة في تأكيد مرحلة الاستعدادات الأخيرة قبل خوض الجولة الأولى، موضحا أن التجارب مهمة أيضا لتحديد مستوى الزوارق الجديدة، مع المتسابقين، وسرعتها وجاهزيتها.