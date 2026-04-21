مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الدورة الثالثة من "مسابقة ضي" للتصوير الفوتوغرافي

أبوظبي في 21 أبريل /وام/ أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الدورة الثالثة من "مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي"، التي تنظم تحت محور "في رحابه أسرة"، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقها بالتزامن مع إعلان "عام الأسرة 2026"، إبرازًا لدور العائلة بوصفها أساس المجتمع وروح ترابطه.

تركز الدورة الثالثة من المسابقة على إبراز دفء اجتماع الأسرة في رحاب الجوامع التي يديرها ويشرف عليها المركز، ليمنح المصورين، من محترفين وهواة من أنحاء العالم، مساحة إبداعية لتوثيق أجواء اللحظات الأسرية بعدساتهم، مثل تعابير إنسانية صادقة، أو أي موقف يجسد ترابط الأسرة باختلاف الثقافات.

وتتحول الصورة، في فضاءات تمتد من أروقة الجوامع إلى معالمها الثقافية والمعرفية، إلى قصة إنسانية نابضة تعكس الألفة الأسرية، وتوثق ذاكرة لقاءات تجمع الأجيال وتحتفي بتنوع الثقافات.

تأتي مسابقة "ضي" في دورتها الثالثة، امتدادًا لمسيرة المركز في دعم الفنون بوصفها لغةً عالمية للتعبير عن القيم النبيلة، وتندرج في إطار حرص المركز على بناء روابط وثيقة ومستدامة مع هواة التصوير ومحترفيه من أنحاء العالم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بصورهم الملتقطة باستخدام الكاميرات أو الهواتف المتحرّكة، لتوثيق توافد الأسر إلى كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين، وجامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة، ضمن تجربة فنية تعكس رؤيتهم الخاصة، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة، لتكون عدسة كل مشارك نافذة تعبر عن رؤيته، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي بروح عالمية.

وخصص المركز جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بهدف تحفيز الفنانين والمصورين من دول العالم المختلفة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 5000 درهم، والثانية 3000 درهم، والثالثة 1000 درهم.

ويتيح المركز للمصورين من مرتادي الجوامع الأربعة تقديم أعمالهم من خلال حساب "جائزة فضاءات من نور" على منصة إنستغرام spaces of light (sol) باستخدام الوسم #ضي_عام _الأسرة و#فضاءات_من_نور، أو ربط الصورة مع حساب الجائزة @spacesoflight، علمًا بأن باب المشاركة مفتوح من 20 أبريل 2026 إلى 12 يونيو 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين، في 10 أغسطس المقبل.

وأعلن المركز أسماء الفائزين بالدورة الثانية من المسابقة، والتي جاءت تحت محور "رمضان في رحاب الجامع"، وتميزت المشاركات فيها بقوة رؤاها وتنوع زواياها، وحصل على المركز الأول يوسف موسى محمد، من جمهورية السودان، وكان المركز الثاني من نصيب حازم محمد الضو، من جمهورية السودان، وذهب المركز الثالث لـ جمالو كوتوماداتيل حمزة، من جمهورية الهند.

يُذكر أن "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" تأتي امتدادًا فنياً لجائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، انطلاقًا من إيمان المركز بالصورة كلغة عالمية مشتركة، وشهدت الجائزة عبر دوراتها الثماني، منذ تدشينها في عام 2010، مشاركة أكثر من 12300 مصور من أكثر من 70 دولة، قدموا ما يقارب 30 ألف عمل فني.