انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ الصيف الماضي

لندن في 21 أبريل /وام/ أظهرت إحصاءات رسمية، انخفاض معدل البطالة في بريطانيا بصورة غير متوقعة لأدنى مستوى منذ الصيف الماضي، وذلك في ظل ازدياد الركود في سوق الوظائف وانخفاض الوظائف الشاغرة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن معدل البطالة انخفض إلى 4.9% خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير الماضي، مقارنة بـ 5.2% خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس العام الماضي.

وأرجع الانخفاض إلى تصاعد الركود، خاصة بين الطلاب، الذي ارتفع بواقع 70 ألفا خلال هذا الربع.

وأظهرت الإحصاءات أيضا تراجع نمو متوسط الأجور إلى 3.6% خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير الماضي مقارنة بـ 3.8% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ليبقى عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

وانخفضت الوظائف الشاغرة بواقع 29 ألفا خلال ثلاثة أشهر لتصل إلى 711 ألفا، فيما يعد أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

-خلا-