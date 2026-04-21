طرق الشارقة و"آيون" تعززان البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

الشارقة في 21 أبريل / وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم عقد شراكة استراتيجية مع شركة "آيون" المشروع المشترك للتنقّل المستدام بين "بيئة" وشركة الهلال للمشاريع لإنشاء شبكة واسعة من شواحن السيارات الكهربائية في إمارة الشارقة.

وستتعاون "آيون" مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة واسعة تضمّ أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في تطوير البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الشراكة التي تأتي عقب اعتماد "آيون" كأول شركة معتمدة في إمارة الشارقة لتشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية المهندس يوسف خميس محمد العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وخالد الحريمل رئيس مجلس إدارة "آيون" الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة" بمقر "بيئة" الرئيسي.

تأتي هذه الشراكة أيضا في أعقاب القرار الصادر مؤخراً عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي يقضي بوضع إطار شامل لتنظيم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بما يدعم الأهداف الطموحة لتنقّل أكثر إستدامة في الإمارة.

وقال المهندس يوسف خميس محمد العثمني :" سيعمل المشروع على توفير أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والمنطقة الشرقية لتلبية احتياجات العدد المتنامي من مستخدمي السيارات الكهربائية " مؤكدا إلتزام الهيئة الراسخ بتطوير خدمات التنقّل الكهربائي في الإمارة بما يتماشى مع المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والحدّ من انبعاثات الكربون والارتقاء بمنظومة التنقّل الأخضر بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية.

وأكّد أهمية التعاون مع أبرز الجهات الحكومية في الشارقة حيث ستعمل الهيئة على تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال التنسيق المستمرّ مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ضمن الفترة الزمنية المتّفق عليها مشيدا بالدور الفعّال الذي تقوم به الهيئة في تسهيل الإجراءات اللازمة واعتماد الخطط المقترحة وإصدار التصاريح بما يعكس الجهود الحكومية المتكاملة الرامية إلى الارتقاء بتجربة مستخدمي السيارات الكهربائية وتحقيق أهداف إمارة الشارقة المرتبطة بالاستدامة.

وسيسهم تطبيق الهاتف المحمول المتكامل لشركة "آيون" في تسهيل الوصول إلى شبكة تضمّ أكثر من 100 شاحن سريع للسيارات الكهربائية بما يتيح للمستخدمين تحديد موقع أقرب شاحن باستخدام الخريطة وتتبّع عملية الشحن بشكل لحظي وإتمام عملية الدفع بسلاسة تامّة.

من جانبه قال خالد الحريمل : "فخورون بأن تكون "آيون" أول شركة معتمدة في الشارقة لتشغيل وصيانة نقاط شحن السيارات الكهربائية ويسعدنا العمل مع شركائنا على إنشاء منظومة شحن كهربائية متطوّرة ومتاحة للجميع بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالاستدامة والحياد المناخي .. إننا نَعِد مستخدمي السيارات الكهربائية بتجربة شحن متطورة وسلسة من خلال منصّة "آيون" المتكاملة والتي ندعم من خلالها الجهات التي تملك وتشغّل محطات الشحن الكهربائية بما يلزم من أدوات لإنشاء وإدارة شبكة موثوقة وفعّالة لخدمات التنقّل المستدام".

يأتي هذا المشروع بعد إطلاق منصّة "آيون" الموحّدة لشحن السيارات الكهربائية بنجاح في أكتوبر 2025 وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من معرض "إيفولف لمستقبل التنقّل" في الشارقة وتسعى "آيون" من خلال تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد شحن السيارات الكهربائية بطرق ذكية وأكثر كفاءة بما يعزّز ترابط منظومة السيارات الكهربائية المتكاملة في الشارقة.

وقال توشار سينغفي عضو مجلس إدارة "آيون" نائب الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع : " تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في بناء البنية التحتية الداعمة لمستقبل التنقل في دولة الإمارات ونحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتعزيز دور "آيون" بالإمارة وتطوير شبكة شحن مترابطة وجاهزة للمستقبل مصمّمة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل كما تعكس هذه الشراكة نهجنا الاستثماري الأوسع في الهلال للمشاريع والقائم على دعم المنصات القابلة للتوسع في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم والتي تدمج بين البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية لتقديم قيمة مستدامة على نطاق واسع".