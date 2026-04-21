مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار يطلق "المرصد البحري" من خورفكان

الشارقة في 21 أبريل /وام/ أعلن مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار التابع لجامعة خورفكان، انطلاق أعمال مرصد الشارقة البحري (Sharjah Marine Observatory) بوصفه منصة علمية متقدمة تسهم في تطوير الدراسات البيئية وفهم ديناميكيات النظم البحرية على الساحل الشرقي للدولة.

شهدت المرحلة الأولى من المشروع تدشين محطة الرصد البحرية (S1) في محمية القلقلي البحرية بمدينة خورفكان على بُعد كيلومتر واحد من الشاطئ وبعمق يصل إلى 30 مترًا، وتنفيذ مجموعة متكاملة من العمليات الميدانية شملت مسحًا مرئيًا لقاع البحر باستخدام المركبة البحرية (ROV)، وقياس درجات الحرارة عبر عمود المياه، إلى جانب جمع عينات من المياه والرواسب لتحليل مكوناتها بدقة عالية وفق مؤشرات بيئية متعددة.

ويتضمن المشروع برنامج رصد دوريا قائما على زيارات ميدانية أسبوعية منتظمة بما يعزز من جودة الدراسات البحثية ويدعم اتخاذ القرار البيئي القائم على الحقائق العلمية.

وتتواصل الجهود في المشروع ضمن خطط تطوير إستراتيجية، بما يعكس التزام جامعة خورفكان بدورها العلمي والبحثي في حماية البيئة البحرية وترسيخ موقعها مركزا إقليميا فاعلا في إنتاج المعرفة العلمية التي تسهم في استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي.