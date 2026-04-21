إعلان الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي

الشارقة في 21 أبريل /وام/ أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة الفائزين بـ«جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي» لعامي 2025-2026، التي تُنظم ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وذلك عقب تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة تحكيم ضمت الفنانين عبدالله سعيد بن حيدر، وهيفاء العلي، وحميد فارس.

وأسفرت نتائج فئة «المعلمين والمعلمات» عن فوز المعلم خالد وليد رسلان من مدرسة عبدالله السالم بالمركز الأول عن نصه «السؤال الأول»، فيما حلّ المعلم أشرف حسني من مدرسة المهارات الحديثة في المركز الثاني عن نصه «نداء من الداخل»، وجاءت المعلمة إيمان حميدو من مدرسة مسافي في المركز الثالث عن نصها «انتصار»، وبلغت قيمة الجوائز المالية لهذه الفئة 50 ألف درهم للمركز الأول، و30 ألف درهم للمركز الثاني، و20 ألف درهم للمركز الثالث.

وفي فئة «الطلبة والطالبات»، فازت الطالبة عائشة المزروعي من مدرسة النهضة بالمركز الأول عن نصها «الغرفة 7»، وجاءت الطالبة رنيم الحبسي من مدرسة الشموس في المركز الثاني عن نصها «محكمة الزمن»، فيما حلت الطالبة حنان سعيد خلفان النقبي من مجمع زايد التعليمي الساف في المركز الثالث عن نصها «متجر الذكريات» ، وبلغت قيمة الجوائز المالية في هذه الفئة 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف دراهم للمركز الثالث.

تهدف الجائزة إلى تنمية مهارات الكتابة المسرحية في البيئة المدرسية، وتشجيع الطلبة والمعلمين على الإبداع، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية وبناء جيل واعٍ بالفنون.