الرئيس المصري يدين مجددا الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج العربي ويشدد على دعم مصر الكامل لأمنها

القاهرة في 21 أبريل /وام/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا رفض مصر الكامل وإدانتها للاعتداءات غير المبررة ضد دول الخليج العربي، مشددا على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

و شدد الرئيس المصري خلال استقباله ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في إطار زيارته الرسمية لمصرعلى ضرورة استمرار التنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار ورحب بالهدنة الحالية باعتبارها فرصة لاحتواء التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي.

وعلى صعيد تطورات القضية الفلسطينية أكد الجانبان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بوحدة أراضيهم وبحثا الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، مع تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الدول واستقرارها.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.