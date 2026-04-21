محمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين"بيت الفلسفة" بالفجيرة و"جائزة المقال الإماراتي"

الفجيرة في 21 أبريل /وام/ شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بيت "بيت الفلسفة" بالفجيرة، و"جائزة المقال الإماراتي".

وقّع المذكرة أحمد السماحي مدير بيت الفلسفة، والدكتور عبدالخالق عبدالله رئيس مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي.

وأكد سموه، أهمية تعزيز الشّراكات بين المؤسسات الثقافية في الدولة، ودورها المؤثر في دعم قطاع الثقافة والإبداع والموهوبين على جميع المستويات.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع الداعمة للنمو المعرفي والعمل الإبداعي، والتي تسهم في إثراء قطاع الثقافة في المؤسسات ذات الصلة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون الثقافي والفكري وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين لدعم الكتابة الإبداعية وتبادل الخبرات المؤسسية والمعرفية ودعم المواهب من كتّاب المقال عامة، والمقال المتعلق بالفلسفة خاصة إضافة إلى عقد برامج تدريبية مشتركة في مجال الكتابة والتحليل الفلسفي.

حضر التوقيع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة، وأعضاء مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي.