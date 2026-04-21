انطلاق "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" بنسخته الـ2 غداً في العين بمشاركة مجتمعية واسعة

العين في 21 أبريل/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق غداً (الأربعاء) في أدنيك - العين فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026".

يأتي هذا الحدث الضخم الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بوصفه منصة استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ قطاع زراعي وطني مرن، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

ويمثل الحدث أحد أبرز الجهود لدعم المزارعين المواطنين عبر إتاحة آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم ومحاصيلهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، وربطهم مباشرة بكبرى شركات الصناعات الغذائية والمستثمرين والمبتكرين.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية والمحاصيل الطازجة في سوق المزارعين، الذي يبرز جودة وتنافسية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات المجتمع بأعلى المعايير العالمية.

وسيحظى الزوار بتجربة خاصة في أركان متخصصة داخل سوق المزارعين، تشمل منتجات المزارعات الإماراتيات، والأطفال المزارعين، والنحالين، وتجار التمور، بالإضافة إلى خيمة أصحاب الحلال التي تعرض أفضل أنواع الثروة الحيوانية الحية والثروة السمكية، بجانب منطقة مخصصة للمزادات.

وقالت هاجر بخيت الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة إن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في جوهره رسالة وطنية ودعوة مفتوحة لأفراد المجتمع كافة لاستحضار إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 'طيب الله ثراه'، الذي غرس فينا حب الأرض وعلمنا أن الزراعة قصة بقائنا وعنوان نهضتنا.. إننا نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الوعي الزراعي المجتمعي وإعادة بناء الجسور بين أجيالنا الناشئة ومهنة الأجداد، بما يضمن تحويل الزراعة من مجرد قطاع إنتاجي إلى ثقافة وطنية وسلوك مستدام يشارك الجميع في نموه وتطويره".

ودعت الأسر والشباب والطلبة وكافة أفراد المجتمع إلى زيارة أدنيك العين ومشاركتنا هذه التجربة الملهمة بوصفها فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على حجم التطور والابتكار الذي يشهده قطاعنا الزراعي، والتعرف على قصص نجاح مزارعينا الأبطال.

وأضافت أن حضوركم وتفاعلكم يمثل الدعم الحقيقي الذي يسهم في ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة بجعل المنتج الإماراتي الخيار الأول والمفضل دائماً، وترسيخ مكانة الزراعة ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.

و تتوزع تجربة الزوار في المعرض على أربعة مسارات استراتيجية صُممت بعناية ليركز "مسار المزارعين" على دعم المنتجين المحليين وربطهم بكبرى شركات الصناعات الغذائية لفتح آفاق تسويقية وتنافسية جديدة.

بينما يستهدف "المسار المجتمعي" العائلات والأسر عبر ورش عمل تفاعلية في ركن المجتمع لتعزيز قيم الاستدامة والزراعة المنزلية فيما يحظى الأطفال والشباب باهتمام خاص عبر أنشطة متخصصة تغرس شغف الأرض في نفوس الأجيال الناشئة، لضمان استمرارية هذا الإرث وتطويره بأدوات العصر.

ويبرز "المسار التعليمي" دور البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول عملية للأمن الغذائي من خلال مشاركة واسعة لطلبة المدارس والجامعات، في حين يمهد "مسار الأعمال ورواد الأعمال الشباب" الطريق أمام أصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للاستثمار في مستقبل الزراعة وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حيوي ومستدام، مما يجعل من المعرض وجهة متكاملة تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع من المتخصصين والهواة والأجيال الناشئة على حدٍ سواء.

وعلى الصعيد المعرفي، يشهد الحدث مؤتمراً رفيع المستوى يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين لمناقشة مستقبل القطاع عبر جلسات حوارية ثرية. وتتوزع أجندة المناقشات اليومية على عناوين استراتيجية ليبدأ المؤتمر في اليوم الأول بمناقشة "دور البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة"، وينتقل في اليوم الثاني لتسليط الضوء على "مستقبل الصناعات الغذائية"، ثم يخصص اليوم الثالث للاحتفاء "بمساهمات الأسرة والمرأة المزارعة"، ليختتم فعاليات يومه الرابع بمنتدى جامعة الإمارات حول "الاستدامة الزراعية وسلامة الغذاء"، مما يجعل من زيارة المعرض فرصة لا تفوت للاطلاع على مستقبل الأمن الغذائي الوطني والاستمتاع بتجربة عائلية ومعرفية متكاملة في قلب مدينة العين.

يعد "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في العين أكثر من مجرد معرض ليصبح رحلة ملهمة لكل أفراد المجتمع للاطلاع على مستقبل غذائنا والمساهمة في بناء قطاع يضمن لنا الأمان والاستدامة.