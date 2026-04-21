رئيس البرلمان العربي يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة في 21 أبريل /وام/ ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بانتصاره لمبادئ الحق والعدالة ونصرة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء وفد البرلمان العربي برئاسة اليماحي مع الوفد البرلماني الإسباني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول وهو اللقاء الأول من نوعه بين البرلمان العربي ونظيره الإسباني.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين مملكة إسبانيا والدول العربية علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة بين الشعبين العربي والإسباني، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني بغرفتيه الشيوخ والنواب من خلال توقيع مذكرة تعاون وتنظيم زيارات متبادلة لتبادل الخبرات.

من جانبه، أكد خافيير ماروتو رئيس الوفد البرلماني الإسباني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع البرلمان العربي، مشيرا إلى أن موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية ثابت ويقوم على دعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.