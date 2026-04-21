حمدان بن محمد: فخور بفريق عمل مطارات دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي

دبي في 21 أبريل/ وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قطاع الطيران في دبي يواصل، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، دوره كشريان حيوي رئيسي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي، ورسم ملامح مستقبله، من خلال تسهيل حركة المسافرين والبضائع بكفاءة كبيرة وقدرة كاملة على التكيف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة.

جاء ذلك خلال تفقّد سموّه اليوم "الثلاثاء"، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سير العمل في مطار دبي الدولي، والعمليات التشغيلية لطيران الإمارات، ومجمل الخدمات المُقدمة للمسافرين.

وشملت الزيارة تفقّد الخدمات الأمنية في مختلف مرافق مطار دبي الدولي والمقدمة من خلال مركز العمليات التابع لشرطة دبي، حيث استمع سموّه إلى شرح حول دور المركز في تأمين هذا المرفق الحيوي المهم، وما يقدمه من خدمات ذكية هدفها ضمان تجربة سفر آمنة وفق أفضل المعايير العالمية.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي، واستمع إلى شرح حول ما تخضع له من عمليات تطوير مستمرة لضمان أعلى مستويات الكفاءة لأثرها في تحقيق انسيابية الحركة عبر مختلف مرافق المطار، مدعومة بخدمات ذكية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وتخدم في تسريع إجراءات السفر، وتحقيق مستويات أعلى من الراحة للمسافرين.

وأثنى سموّه على الأداء المتميز لكافة الفرق العاملة في مطار دبي الدولي، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من أجل ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين، سواء عند الوصول أو المغادرة، داعياً سموه إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على المكانة المتميزة التي حققتها مطارات دبي، بل والارتقاء إلى مستويات أعلى من التميز والريادة في وضع معايير عالمية جديدة للجودة في مجال السفر.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: فخور بفريق عمل مطارات دبي، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، ونثمن الأداء المتميز لقطاع الطيران في دبي وقدرته على مواكبة مختلف المتغيرات بآليات عمل تضع راحة المسافر وأمنه وسلامته دائماً في المقدمة.. الابتكار والحرص على التطوير بمعايير مستدامة ركائز لرؤية طموحة هدفها تحقيق ريادة دبي في كافة المجالات.

وأضاف سموّه: تواصل مطارات دبي دورها المحوري في تعزيز النمو المستدام للإمارة وترسيخ مكانتها كجسر عالمي يربط أسواق العالم.. مطارات دبي أثبتت قدرة كاملة على الحفاظ على سلاسة وكفاءة عملياتها في شتى الظروف بفضل مرونة أنظمة دبي وجاهزيتها العالية... ومطارات دبي مستمرة بإذن الله تعالى في خططها التطويرية بما يتماشى مع رؤيتنا لدورنا في بناء مستقبل الطيران العالمي. وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية المتطورة والكفاءات المتميزة لتعزيز مكانة دبي بوابةً حيوية تربط الشعوب والأسواق والفرص حول العالم.

إلى ذلك، اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على عمليات طيران الإمارات، حيث أعرب سموّه عن تقديره لجهود كوادرها، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به الناقلة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في ربط العالم بدبي وعبرها، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للطيران من خلال شبكة تمتد حالياً إلى 123 وجهة في 65 دولة، حيث أشاد سموّه بمستوى احترافية والتزام الطيارين وأطقم الضيافة، في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف، مثمّناً حرصهم على مواصلة تقديم أعلى معايير الجودة في مجال السفر الجوي والتي ارتبطت دائماً باسم طيران الإمارات.

وتابع سموّه شرحاً حول مهام مركز التحكُّم الخاص بشبكة طيران الإمارات وما شهده المركز، الذي يُعدّ القلب النابض للعمليات التشغيلية للناقلة، من عمليات تطوير مؤخراً، عبر تجهيزه بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرؤية الحاسوبية عالية الدقة، والخرائط الجغرافية اللحظية، لمراقبة حركة الرحلات والأحوال الجوية والتطورات العالمية بشكل استباقي، بما يتيح سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة العمليات عند الحاجة، وضمان انتظام مواعيد الرحلات وصولاً ومغادرة، علاوة على ضمان كفاءة عمليات الشحن وحركة البضائع، عبر تنسيق متكامل بين مختلف إدارات الناقلة لضمان انسيابية العمليات.

وفي ختام الزيارة أعرب سموّه عن تقديره لجهود فريق عمل طيران الإمارات مشيداً بتفانيهم وأدائهم الاحترافي ومساهمتهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للطيران على مستوى المنطقة والعالم، وسعيهم المستمر لرفع سقف جودة الخدمات المقدمة للمسافرين سواء من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين وكذلك المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

رافق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وسعادة الفريق عوض حاضر المهيري، ‏نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

يُذكر أن مطار دبي الدولي حقق أداءً قياسياً في العام 2025، باستقبال أكثر من 95 مليون مسافر محتفظاً بلقب أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم للعام الثاني عشر على التوالي، في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية من خلال المطار في العام ذاته 454800 رحلة، بارتفاع نسبته 3.3% على أساس سنوي، ما يعكس النمو المستمر في القدرة الاستيعابية على مدار العام، والتنافسية العالية لقطاع الطيران في إمارة دبي، من خلال منظومة عمل ترتكز في جوهرها على التطوير المستمر للقدرات بهدف تقديم أفضل تجربة سفر على مستوى العالم.