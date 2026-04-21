رائدات أعمال إماراتيات يستعرضن مشاريعهن في مهرجان أبوظبي الدولي لريادة الأعمال 2026

أبوظبي في 21 أبريل/ وام / شاركت رائدات أعمال من جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، حيث استعرضن مجموعة من مشاريعهن الريادية المبتكرة، وسلطْن الضوء على دور المرأة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الابتكار في الدولة.

وأكدت المشاركات أهمية قطاع ريادة الأعمال في الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، في ظل ما يوفره من بيئة محفزة وفرص نوعية لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة وتوسيع آفاقها محلياً وعالمياً.

وأكدت خديجة عبدالله، عضوة جمعية الامارات لرائدات الأعمال، أن الجمعية تُعد منصة وطنية غير ربحية تُعنى بتمكين رائدات الأعمال وتطوير مشاريعهن وتسويقها، من خلال توفير فرص المشاركة في المعارض داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تنظيم رحلات استكشافية تسهم في الاطلاع على أحدث المنتجات والتجارب العالمية.

وأضافت أن الجمعية توفر دعماً استشارياً متخصصاً عبر نخبة من الخبراء، يسهم في تأهيل رائدات الأعمال لإطلاق مشاريعهن وتطويرها، مشيرة إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على توسع مشاريع العضوات وتعزيز حضورها في الأسواق.

وأوضحت أنها تدير شركة متخصصة في تصنيع معدات المخابز تُعد من المشاريع الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة، مؤكدة أن مشاركتها ضمن الجمعية أسهمت في تسويق منتجاتها والاستفادة من الفرص النوعية التي تتيحها الفعاليات والمعارض.

وقالت عليا الشامسي، سفيرة المسؤولية المجتمعية وعضوة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، إن الجمعية تركز على تعزيز الثقافة الريادية لدى المرأة، وترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد المستدام، من خلال تبني منظومة متكاملة من القيم تشمل التمكين والابتكار والمسؤولية المجتمعية والتميز والشمولية.

وأضافت أن الجمعية تعمل على توسيع قاعدة المستفيدات من برامجها لتشمل مختلف فئات المجتمع، عبر تقديم برامج تدريبية وتنظيم معارض متخصصة، بما يسهم في إعداد جيل من رائدات الأعمال يمتلكن رؤى مبتكرة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.