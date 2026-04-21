الشيوخ يقدمون العزاء في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

رأس الخيمة في 21 أبريل/ وام / قدم معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان اليوم التعازي وفاة المغفور لها الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

كما قدم التعازي عدد من كبار المسؤولين والشخصيات والمعزين من المواطنين والمقيمين.

تقبل التعازي الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ عمار بن سالم بن محمد القاسمي وعدد من الشيوخ.

وأعرب الشيوخ والمعزين عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.