"أثر بلس" تستعرض دورها في تسريع الأثر الاجتماعي خلال مهرجان أبوظبي لريادة الأعمال

أبوظبي في 21 أبريل/ وام / استعرضت مبادرة "أثر بلس"، التابعة لهيئة المساهمات المجتمعية "معًا"، جهودها في دعم وتمكين المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أبوظبي لريادة الأعمال.

وأكدت طيبة القاضي، قائدة مجتمع في "أثر بلس"، أن المبادرة تهدف إلى تسريع الأثر الاجتماعي في إمارة أبوظبي من خلال تسليط الضوء على الأفراد والمؤسسات التي تقدم حلولًا مبتكرة تخدم المجتمع، سواء من المؤسسات ذات النفع العام أو الشركات الاجتماعية.

وأوضحت أن "أثر بلس" توفر بيئة عمل متكاملة تشمل مساحات مكتبية مجهزة، وخيارات عمل مرنة، إلى جانب برامج متخصصة لدعم رواد الأعمال، مثل برامج التسريع والاحتضان، وبرنامج العيادة المخصص للمؤسسات غير الربحية، والتي تُنفذ على مدار العام وفق دورات تمتد لعدة أشهر، بما يسهم في تطوير المشاريع وتعزيز استدامتها.

وأضافت أن المبادرة تستقطب سنويًا نخبة من الأعضاء ضمن برامجها المختلفة، حيث يحصل المشاركون على فرص للإرشاد والتوجيه، والوصول إلى مزودي الخدمات، إضافة إلى الاستفادة من خبرات رواد أعمال مقيمين، ومنصات تواصل تسهم في توسيع نطاق أعمالهم.

وأشارت إلى عدد من النماذج الملهمة التي تحتضنها "أثر بلس"، من بينها مبادرات تعنى بدعم أصحاب الهمم، مثل التعاون مع جمعية الإمارات للتوحد لتمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية، إلى جانب مشاريع بيئية مبتكرة تركز على إعادة التدوير والحد من التلوث البحري، مؤكدة أن هذه المبادرات تجسد الدور المحوري لريادة الأعمال في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.