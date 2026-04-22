الدولار بأعلى مستوياته خلال أسبوع

طوكيو في 22 أبريل /وام/ استقر الدولار خلال التعاملات ⁠الآسيوية المبكرة اليوم ، و دفع زيادة الطلب ، العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في أسبوع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل الجاري.

ولم يطرأ تغير يذكر على ‌معظم العملات الأخرى ، واستقر اليورو عند 1.1739 ⁠دولار، وسجل الدولار الأسترالي

0.7152 دولار، بينما استقر ​الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار.

وأمام ⁠الين، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 159.26 ين، بعد أن أظهرت بيانات في وقت ⁠سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة ⁠"بتكوين" 0.2 بالمئة إلى 75894.67 دولار، بينما زادت عملة "إيثر" بنفس النسبة إلى 2321.92 دولار.

