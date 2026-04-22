رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من إيلون ماسك

أبوظبي في 22 أبريل/ وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي، بحثا خلاله المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء، بجانب الفرص الواعدة التي تتيحها هذه القطاعات الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

كما تطرق الاتصال إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

من جانبه أشاد إيلون ماسك، بنهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تمنياته للدولة مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.