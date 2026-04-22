"مجلس الفكر والمعرفة" يناقش دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات

العين في 22 أبريل/ وام/ استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، مساء أمس في مدينة العين، عددا من عضوات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بدعوة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال لقاء حواري ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الاستقرار والثقة في مختلف الظروف .

حضر اللقاء، سعادة كل من عايشة الضنحاني، وشيخة سعيد الكعبي، ومنى راشد طحنون، وعايشة راشد اليتيم، وآمنة العديدي، ومريم عبيد البدواوي، وحشيمة بنت ياسر العفاري عضوات المجلس الوطني الاتحادي.

وتناولت الجلسة دور الإعلام والمجتمع في أوقات الأزمات، وكيفية تحويل الخطاب العام إلى أداة وعي وطمأنينة تسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز ثقته بمؤسساته الوطنية.

وانطلقت الجلسة من تساؤل طرحته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حول دور الإعلام خلال الأزمة الأخيرة، ومسؤولية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في إيصال رسائل الأمن والاستقرار إلى المجتمع، مؤكدة أن إدارة الأزمات لا تقتصر على المواجهة المباشرة، بل تمتد لتشمل بناء المعنى العام للثقة، وترسيخ الشعور بالاستقرار في نفوس الأفراد، لاسيما في اللحظات التي تتصاعد فيها المخاوف وتكثر التأويلات.

وأكدت أهمية توجيه الخطاب الإعلامي نحو إبراز منجزات الدولة وكفاءة مؤسساتها، مشيرة إلى ضرورة تجاوز ردود الفعل المؤقتة نحو تقديم صورة متماسكة تعكس قدرة الإمارات على مواصلة العمل، وضمان استمرارية الخدمات، والحفاظ على جاهزية بنيتها التحتية في مختلف الظروف.

وأوضحت أن دولة الإمارات قدمت نموذجا متقدمًا، فيما يمكن وصفه بـ"القوة الناعمة التشغيلية" حيث برهنت على أن استمرارية الأداء المؤسسي، واستقرار الخدمات، وحضور الدولة في تفاصيل الحياة اليومية، تمثل رسائل عملية ذات أثر ملموس تعزز الطمأنينة المجتمعية، وتؤكد متانة المنظومة الوطنية.

وشددت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، على أن الأسرة تبقى المؤسسة الأولى في غرس القيم وبناء الوعي، بينما تأتي المدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية، لتكمل هذا الدور وتوسعه، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات بثقة ووعي.

وشهد اللقاء، مداخلات متنوعة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي، حيث تنوعت الرؤى بين الأبعاد البرلمانية والتربوية والاجتماعية والإعلامية، ما أضفى على الجلسة ثراء معرفيا وتكاملا في قراءة المشهد.

وأكد اللقاء أن دولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية ومؤسساتها المتكاملة، لا تدير الأزمات فحسب، بل تدير معها حالة الوعي المجتمعي بثبات ومسؤولية، بما يجعل الأمن والأمان تجربة معيشة يشعر بها الجميع في تفاصيل حياتهم اليومية.